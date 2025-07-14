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13:12, 14 июля 2025Ценности

Люксовый бренд Loro Piana обвинили в эксплуатации труда

Reuters: Итальянский люксовый бренд Loro Piana обвинили в эксплуатации труда
Мария Винар

Фото: Tony Gentile / Reuters

Итальянский бренд Loro Piana, который входит в группу компаний LVMH, обвинили в эксплуатации труда. Об этом сообщает Reuters.

Люксовую марку заподозрили в косвенной передаче своего производства на субподряд китайским фирмам. В связи с этим суд в Милане постановил ввести внешнее управление сроком на один год в отношении Loro Piana. Уточняется, что административное взыскание будет снято раньше, если бренд приведет свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Представители Loro Piana никак не прокомментировали случившееся. Однако, как отмечаются журналисты, она стала пятой компанией в индустрии моды, которая подверглась преследованию со стороны миланского суда.

Ранее под обвинения по аналогичным трудовым спорам попали Valentino, Alviero Martini, Dior и Armani. Так, в июле прошлого года сообщалось, что на производстве двух последних марок трудились нелегальные мигранты, которым платили всего по два доллара (176 рублей) в час. Среди сотрудников в большинстве — граждане Китая. Они работали практически круглосуточно, в том числе по выходным и праздникам, живя при этом на фабрике. Представители Dior и Armani отрицали нарушения в своей деятельности.

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