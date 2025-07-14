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13:13, 14 июля 2025Экономика

Перспективы банковского кризиса в России оценили

Глава по маркетингу НБКИ Волков: У банков РФ сформировались достаточные резервы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рекордный рост доли просрочек по потребительским кредитам и увеличение объемы проблемных ссуд в настоящее время не оказывает существенного влияния на финансовое положение российских кредитных организаций. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, его слова приводит ТАСС.

Проценты по займам являются основной категорией доходов отечественных банков. На случай роста доли просрочек по кредитам у них есть достаточные объемы резервов, чтобы избежать ухудшения своего финансового положения. К настоящему времени сформировавшиеся запасы позволяют российским кредитным организациям не волноваться поводу собственного будущего, отметил Волков.

Дополнительную поддержку банкам оказывает тренд на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), добавил он. Июньское снижение ключевой ставки до 20 процентов годовых уже привело к стабилизации выдач кредитов. В обозримом будущем спрос на займы может начать восстанавливаться после затяжного спада в случае дополнительного смягчения ДКП, резюмировал Волков.

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Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ сообщила о рекордном росте доли просрочек по потребительским займам в России. К маю 2025 года суммарный объем просроченной задолженность физлиц достиг 1,5 триллиона рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 400 миллиардов. Достигнутый результат оказался максимальным за последние шесть лет. На этом фоне доля проблемных кредитов выросла до 5,7 процента от всего розничного портфеля российских финансовых организаций.

Несмотря на это, глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергает возможность полноценного банковского кризиса в России. Подобные опасения, по ее словам, далеки от реального положения дел в финансовом секторе национальной экономики. Уровень капитализации банковского сектора к началу второй половины 2025 года оказался достаточно высоким, чтобы противостоять подобного рода угрозам, подчеркнула руководитель регулятора.

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