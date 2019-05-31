Назван худший киноремейк всех времен

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг худших и лучших ремейков фильмов в истории кинематографа. В каждый список, который приводит USA Today, вошли по 50 лент.

При составлении перечня учитывались оценки, выставленные картинам пользователями киноресурсов IMDb и Rotten Tomatoes.

Худшим ремейком оказалась фантастическая лента 2002 года «Роллербол», основанная на одноименной картине 1975 года. Сюжет оригинального фильма Нормана Джуисона, снятого по рассказу Уильяма Гаррисона, разворачивается в антиутопичном будущем, в котором миром правит корпорация Energy. Все виды спорта заменил кровавый и жестокий роллербол, где спортсмены выступают на роликовых коньках и мотоциклах. В ремейке Джона Мактирнана рассказывалось о зарождении этого вида спорта.

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На втором месте — «Холодный как лед» 1991 года, переделка «Дикаря» 1953-го с Марлоном Брандо. Третью строчку заняла мелодрама Гая Ричи «Унесенные» с Мадонной, снятая по мотивам итальянской ленты 1974 года «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море в августе».

В топ-5 антирейтинга также попали «Оставленные» с Николасом Кейджем (ремейк ленты «Формула Эдема») и «Туман» (по мотивам хоррора 1980 года).

Лучшим ремейком оказался фильм ужасов «Полтергейст» 2015 года (переделка одноименного хоррора 1982-го). За ним следуют мелодрама «Во всем виноват Рио» («Минутное помрачение рассудка») и драма «Перекресток» («Мелочи жизни»).

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