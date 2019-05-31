Похищение Памелы Андерсон в «Борате» стало причиной ее развода

Комик, актер и сценарист Саша Барон Коэн заявил, что сцена похищения Памелы Андерсон в его фильме «Борат» 2006 года стала причиной развода актрисы с мужем. Об этом сообщает The Daily Beast.

В ленте главный персонаж, казахстанский журналист Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн), путешествующий по США, замечает Памелу Андерсон, которая проводит встречу с поклонниками в публичном месте. Борат пытается похитить актрису, чтобы жениться на ней. Саша Барон Коэн впервые признал, что сцена была частично постановочной — о съемке знала только Андерсон.

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Артист рассказал, что сцену пришлось переснимать — во время первой попытки похищения Коэн схватил Андерсон и выбежал с ней на улицу. Никто из фанатов актрисы не остановил его. «Я еще думал: что это за фанаты такие?» — вспомнил он.

Отмечается, что второй дубль привлек больше внимания, но Андерсон случайно получила травму, когда он пытался ее утащить. Актер добавил, что музыкант Кид Рок (настоящее имя Роберт Джеймс Ритчи), за котором на тот момент была замужем Андерсон, был разъярен этой сценой и потребовал у актрисы развод.

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