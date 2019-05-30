Вышел трейлер к последнему фильму о Рэмбо

В сети появился официальный трейлер к фильму «Рэмбо 5: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале Lionsgate Movies.

В пятой части истории о Джоне Рэмбо рассказывается о попытках бывшего военного начать размеренную жизнь на ранчо, но все меняется, когда у его близкой подруги Марии пропадает дочь, уехавшая в Мексику. Рэмбо решает помочь. Оказавшись в Мексике, он знакомится с журналисткой, сестра которой тоже пропала. Рэмбо и его новая знакомая сталкиваются с хорошо организованной преступной группировкой, занимающейся продажей людей в рабство. Бывший военный делает все, чтобы спасти пропавших.

В мае Сильвестр Сталлоне лично приезжал в на Каннский фестиваль, чтобы представить ленту. После показа картины фрагмент фильма был слит в сеть.

Ранее весной вышел трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».

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