В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В сети появился первый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы». Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures в четверг, 23 мая.

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).

Режиссером боевика выступил Тим Миллер, продюсером — автор оригинальной картины Джеймс Кэмерон. Российская премьера ленты запланирована на 31 октября.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го. Картина была неоднозначно принята прессой и зрителями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!