На Украину прилетел жидкий терминатор

Американский актер Роберт Патрик, наиболее известный по роли главного антагониста в боевике «Терминатор 2: Судный день», прилетел на Украину на съемки фильма «Захар Беркут». Об этом сообщает украинский телеканал 112.ua.

Патрик исполнит в ленте, основанной на одноименной исторической повести Ивана Франко, заглавную роль. Книга украинского писателя рассказывает о борьбе древних карпатских общин против нашествия монголов и социального угнетения.

Актер опубликовал фотографии поездки в своем Instagram.

I heard that distinctive sound, and met some cool riders from Lviv, Ukraine 🇺🇦 @harleydavidson we speak the same language wherever we go! #freedom Фото опубликовано @ripfighter

Помимо «Судного дня», где Патрик предстал в роли жидкого терминатора T-1000 (персонаж состоял из жидкометаллического сплава, произвольно меняющего форму, агрегатное состояние и окрас), 59-летний актер сыграл в таких лентах, как «Крепкий орешек 2», «Нулевой допуск», «Стриптиз», «Морской пехотинец», «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса» и сериалах «Остаться в живых», «Клан Сопрано» и «Звездные врата: Атлантида».

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