На Украину прилетел жидкий терминатор

Американский актер Роберт Патрик, наиболее известный по роли главного антагониста в боевике «Терминатор 2: Судный день», прилетел на Украину на съемки фильма «Захар Беркут». Об этом сообщает украинский телеканал 112.ua.
Патрик исполнит в ленте, основанной на одноименной исторической повести Ивана Франко, заглавную роль. Книга украинского писателя рассказывает о борьбе древних карпатских общин против нашествия монголов и социального угнетения.
Актер опубликовал фотографии поездки в своем Instagram.
Помимо «Судного дня», где Патрик предстал в роли жидкого терминатора T-1000 (персонаж состоял из жидкометаллического сплава, произвольно меняющего форму, агрегатное состояние и окрас), 59-летний актер сыграл в таких лентах, как «Крепкий орешек 2», «Нулевой допуск», «Стриптиз», «Морской пехотинец», «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса» и сериалах «Остаться в живых», «Клан Сопрано» и «Звездные врата: Атлантида».