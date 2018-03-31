Очнувшийся после операции Шварцнеггер произнес свою знаменитую фразу

Первыми словами актера Арнольда Шварценеггера после срочной операции на открытом сердце стали I'm back («Я вернулся»). Об этом в Twitter сообщил представитель артиста Дэниел Кетчелл.

«Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I'm back, так что он в хорошем настроении», — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера, по всей видимости, отсылает к культовой фразе его персонажа Терминатора I'll be back.

Сообщается, что состояние артиста стабильное.

Как сообщалось 30 марта, Шварцнеггер перенес экстренную операцию на сердце. 70-летнему артисту необходимо было заменить клапан в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего врачи приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце. Операция длилась несколько часов.

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