Шварценеггер подтвердил участие в съемках шестой части «Терминатора»

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сообщил, что вернется к роли Терминатора в шестой части одноименного фильма. Об этом в воскресенье, 21 мая, он заявил на Каннском кинофестивале, передает The Mirror.

Бывший губернатор американского штата Калифорния пояснил, что недавно встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение культового блокбастера. «Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить франшизу. И я там буду», — заявил 69-летний актер.

4 апреля Шварценеггер опроверг слухи об отказе от сниматься в продолжении «Терминатора». Тогда он заявил, что с нетерпением ждет предложения сняться в следующем фильме.

Пятая часть серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го и собрала по всему миру 440 миллионов долларов. Фильм, в котором Арнольд Шварценеггер вернулся к роли робота-убийцы Т-800, был неоднозначно принят прессой и зрителями.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.

