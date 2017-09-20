Звезда первого «Терминатора» сыграет Сару Коннор в шестой части франшизы

Американская актриса Линда Хэмилтон снимется в новом фильме франшизы «Терминатор». Об этом сообщает Deadline.

Хэмилтон исполнила роль Сары Коннор в первой и второй картине о роботе из будущего («Терминатор» 1984 года и «Терминатор 2: Судный день» 1991 года). В шестой части франшизы она вернется к своему персонажу.

В мае стало известно, что в фильме также снимется Арнольд Шварценеггер. Он сыграет Терминатора. Режиссером боевика выступит Тим Миллер, продюсером — автор оригинальной картины Джеймс Кэмерон.

Пятая часть серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го. Фильм был неоднозначно принят прессой и зрителями.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году.