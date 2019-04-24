Вышел трейлер «самого дорогого и масштабного российского фильма всех времен»

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь галактики». Проморолик поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 апреля.

Сюжет ленты разворачивается в далеком будущем — череда катаклизмов изменила климат на планете, в результате чего Москва оказалась покрыта джунглями. На Землю прилетает космический корабль-стадион для проведения межпланетного чемпионата по космоболу — динамичному виду спорта со спортсменами, способными телепортироваться. Исход каждого матча определяет судьбу планеты.

Лента, в которой снялись Евгений Миронов, Евгений Романцов, Виктория Агалакова и Мария Лисовая, заявлена создателями как «самый дорогой, масштабный и самый технологически сложный российский фильм на сегодняшний день». Премьера запланирована на 17 октября.

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