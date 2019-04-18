На Каннском фестивале поборются российский и украинский фильмы

Украинский фильм «Домой» Наримана Алиева и картина «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошли в программу «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте мероприятия в четверг, 18 апреля.

«Дылда» рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются наладить свои жизни. Сюжет частично основан на книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

«Домой» Алиева повествует о путешествии отца (Ахтем Сеитаблаев) и его младшего сына в Крым после присоединения полуострова к России. Картина стала одним из лауреатов конкурса кинопроектов патриотической направленности, проведенного украинским Минкультом в 2018 году.

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Всего в программе представлены 16 фильмов, среди которых также указаны «Восхождение» Майкла Ковино, «Жанна Д'Арк» Брюно Дюмона, «Солнце, которое никогда не садится» Оливье Лакса, «Бык» Энни Сильверстин и «Лето в провинции Чаньша» Цзу Фэн.

В 2017 году Балагов выпустил ленту «Теснота», рассказывающую о жизни еврейского подростка Иланы в Нальчике конца 1990-х. Картина получила приз Международной федерации кинопрессы на 70-м Каннском фестивале. Алиев ранее снял короткометражки «Без тебя», «Тебя люблю» и «Вернуться с рассветом».

«Особый взгляд» — вторая по значимости после основного конкурса программа Каннского кинофестиваля. Фестиваль откроется 14 мая.

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