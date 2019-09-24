«Крутого Уокера» перезапустят со звездой «Сверхъестественного»

Актер Джаред Падалеки сыграет главную роль в перезапуске сериала «Крутой Уокер». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что шоу станет именно перезапуском, а не сиквелом — Падалеки исполнит роль техасского рейнджера Корделла Уокера.

Проектом займутся сценаристка и исполнительный продюсер Анна Фрике (сериал «Доблесть»), а также продюсеры Дэн Лин («Смертельное оружие») и Дэн Спило («Солнечная сторона»).

Сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» выходил на канале CBS с 1993 по 2001 год. Он транслировался более чем в ста странах и стал основой для полнометражной ленты «Крутой Уокер: Испытание огнем».

«Сверхъестественное» выходит с 2005 года. Падалеки исполнил в сериале одну из главных ролей.

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