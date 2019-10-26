Пригожин заступился за Егора Крида и напомнил о «сатанинских» песнях рэпера Face

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за Егора Крида после того, как Роскомнадзор признал творчество артиста сатанинским и вредным для здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает НСН.

Он назвал Крида приличным парнем из приличной семьи и возмутился, что именно его используют для борьбы против пошлости. Пригожин также задался вопросом, почему ведомство проигнорировало песни рэпера Face: «А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское?»

Оценку творчества Крида продюсер назвал неправильной, несправедливой и нечестной. Он призвал «всех разбирать по косточкам или не трогать никого».

В опубликованной ранее Роскомнадзором экспертизе говорилось, что «Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи». В ней также отмечалось, что музыка исполнителя является опасной для развития детей и подростков, провоцируя среди них «проституированное поведение». В настоящее время документ исчез с сайта ведомства.

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