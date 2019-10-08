Сибиряки перезапустили флешмоб «Кто пойдет на Крида — тот петух»

На сайте организации «Тюменский родительский комитет» появился призыв бойкотировать концерт исполнителя Егора Крида, озаглавленный фразой «Кто пойдет на Крида — тот петух». Авторы заметки назвали творчество музыканта аморальным и посоветовали гражданам не допустить исполнителя на сцену в городе.

В объявлении также приводится статья от ноября 2018 года, в которой рассказывается об отмене выступления Крида в Махачкале, жители которой запустили флешмоб с девизом «Кто пойдет на Крида — тот петух».

«Надеемся, что родительская общественность сделает однозначный вывод и не допустит Крида на тюменскую сцену», — отмечается на сайте родительского комитета.

Концерт исполнителя запланирован на 19 ноября во дворце спорта ХК «Рубин».

В сентябре 2018-го Крид отказался от выступления в Дагестане после угроз расправой и изнасилованием в свой адрес. В ноябре того же года полиция запретила выступление Крида в Сургуте.

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