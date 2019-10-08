Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на художницу и одну из организаторов мероприятия Веронику Полонскую.

Выставка была посвящена насилию со стороны представителей полиции, социальным проблемам и свободе слова. Она проходила в галерее DorDor на Ходынской улице. Сначала в помещение пришли сотрудники управы, которые сфотографировали работы.

Позже на место проведения мероприятия прибыла пожарная инспекция, сотрудница Роспотребнадзора, а затем — полиция. Сотрудники правоохранительных органов якобы объявили, что открытие не состоится из-за нарушений пожарной безопасности.

Организаторы отметили, что в помещении, в котором проходила выставка, заварили дверь.

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