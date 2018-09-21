Бейонсе обвинили в убийстве котенка

Бывшая барабанщица певицы Бейонсе Кимберли Томпсон потребовала судебный запрет на приближение к ней исполнительницы. Об этом сообщает Blast.

Согласно судебным документам, Томпсон в течение семи лет работала ударницей в коллективе Бейонсе. В качестве причины для получения запретительного приказа девушка указала «экстремальное ведьмовство».

По словам Томпсон, Бейонсе использовала черную магию, чтобы следить за ней и контролировать ее финансы. Она также утверждает, что артистка устроила «кампанию по домогательствам» в отношении нее, которая включала в себя «магические заклинания сексуального растления».

Томпсон также обвинила звезду в том, что та убила ее котенка.

Судья отказал в выдаче временного запрета.

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