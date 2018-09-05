Бейонсе заподозрили в отказе стареть

Американская певица и актриса Бейонсе, которой 4 сентября исполнилось 37 лет, визуально совсем не постарела с 2001 года. Об этом заявила газета New York Post, опубликовавшая подборку фотографий артистки, сделанных в разные годы.

Интернет-пользователи согласились с изданием и также принялись сравнивать разные снимки Бейонсе, публикуя их в Twitter.

«Королева, которая не стареет! Я люблю эту женщину, она вдохновляет меня», — написала @osey_.

«Мне нравится, как мы все празднуем день рождения Бейонсе, хоть и знаем, что она не стареет, как мы, простые смертные», — отметил @TomPatel17.

В июне одна из самых значимых феминисток XX века Жермен Грир раскритиковала Бейонсе за выступления с «вывешенными наружу сиськами».

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