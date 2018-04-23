Бейонсе нелепо свалилась на сцене и побарахталась

Американская певица Бейонсе упала на сцене во время своего второго выступления на фестивале Coachella. Видеозапись появилась в Twitter.

Артистка пыталась обнять свою сестру, исполнительницу Соланж Ноулз, но они вместе свалились на пол. Сестры вышли из положения, легли на спину и начали барахтаться, после чего рассмеялись. Публика поддержала певиц.

В феврале сообщалось, что отец и бывший менеджер певицы Бейонсе Мэтью Ноулз заявил, что с более темной кожей его дочь была бы менее успешна. «Когда речь идет о черных женщинах, то кто из них попадает на поп-радио? Мэрайя Кэри, Рианна, рэперша Ники Минаж, мои дети — Бейонсе и Соланж — и что у них всех общего? У них более светлая кожа. Думаете, это совпадение?» — заявил Ноулз.

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