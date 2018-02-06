Отец назвал Бейонсе недостаточно черной

Отец и бывший менеджер певицы Бейонсе Мэтью Ноулз заявил, что с более темной кожей его дочь была бы менее успешна. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает NME.

Ноулз написал книгу о расизме в музыкальной индустрии под названием «Расизм: глазами ребенка». Он предположил, что именно с более светлым оттенком кожи также связан успех Рианны.

«Когда речь идет о черных женщинах, то кто из них попадает на поп-радио? Мэрайя Кэри, Рианна, рэперша Ники Минаж, мои дети — Бейонсе и Соланж — и что у них всех общего? У них более светлая кожа. Думаете, это совпадение?» — заявил Ноулз.

На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2017 году произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.

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