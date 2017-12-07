Похожую на Бейонсе девушку утомили фанаты певицы

Девушка из американского Детройта Бриттани Уильямс (Brittany Williams) так похожа Бейонсе, что ей не дают прохода поклонники популярной певицы. Об этом пишет газета The Mirror.
Уильямс пожаловалась изданию, что фанаты певицы преследуют ее постоянно: на улице, на вечеринках и даже в самолете. Иногда они ведут себя агрессивно. «Однажды несколько женщин преследовали меня и моего друга до нашей машины, пели при этом песню Single Ladies, а когда мы сели в автомобиль, окружили его, и били каблуками, пока мы не опустили стекло и не согласились сфотографироваться с ними», — рассказала девушка.
Девушка гордится своим сходством со звездой и считает, что тоже не лишена таланта: «Она поет, танцует и пишет, а у меня тоже есть таланты к этому. Мы обе — сильные и бесстрашные женщины и боимся только Бога». Уильямс надеется, что однажды ее мечты осуществятся, и ее будут преследовать уже собственные поклонники.
Поп-исполнительница Бейонсе признана самой высокооплачиваемой певицей 2017 года по версии Forbes. За год она заработала 105 миллионов долларов.