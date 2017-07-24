Конкурс двойников Хемингуэя во Флориде выиграл техасец

Американец Ричард Филип (Richard Filip) выиграл ежегодный конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя, прошедший в городе Ки-Уэст (штат Флорида). Об этом сообщает Reuters. Видеозапись с мероприятия была опубликована на YouTube.

71-летний техасский пенсионер рассказал, что, как и Хемингуэй, любит рыбалку, охоту и выпивку. По словам мужчины, он считает писателя своим духовным братом.

Конкурс приурочен ко дню рождения Хемингуэя (21 июля) и длится три дня. Мероприятие проходит в Ки-Уэсте, поскольку обладатель Нобелевской премии мира по литературе жил и писал в этом городе в 1930-х годах. В 2017 году оно состоялось в 37-й раз. В конкурсе приняли участие 150 седобородых поклонников писателя.

Эрнест Хемингуэй — классик американской литературы, автор повести «Старик и море», а также романов «И восходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой», сборника рассказов «Снега Килиманджаро» и других произведений. В 1961 году в возрасте 61 года покончил с собой в собственном доме в Кетчуме (штат Айдахо).