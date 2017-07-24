Из жизни
 

Конкурс двойников Хемингуэя во Флориде выиграл техасец

Перейти в «Мою Ленту»

Американец Ричард Филип (Richard Filip) выиграл ежегодный конкурс двойников писателя Эрнеста Хемингуэя, прошедший в городе Ки-Уэст (штат Флорида). Об этом сообщает Reuters. Видеозапись с мероприятия была опубликована на YouTube.

71-летний техасский пенсионер рассказал, что, как и Хемингуэй, любит рыбалку, охоту и выпивку. По словам мужчины, он считает писателя своим духовным братом.

Конкурс приурочен ко дню рождения Хемингуэя (21 июля) и длится три дня. Мероприятие проходит в Ки-Уэсте, поскольку обладатель Нобелевской премии мира по литературе жил и писал в этом городе в 1930-х годах. В 2017 году оно состоялось в 37-й раз. В конкурсе приняли участие 150 седобородых поклонников писателя.

Эрнест Хемингуэй — классик американской литературы, автор повести «Старик и море», а также романов «И восходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой», сборника рассказов «Снега Килиманджаро» и других произведений. В 1961 году в возрасте 61 года покончил с собой в собственном доме в Кетчуме (штат Айдахо).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хемингуэй выиграл конкурс двойников Хемингуэя
Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих выставлено на аукцион
Mango отправил правнучку Хемингуэя к колдунье вуду
Последние новости
Московским водителям начали выдавать номера серии 799
Четверть россиян отложили деньги на похороны
Осужденный за присвоение двух миллиардов банкир Гительсон объявлен в розыск
В ФРГ туманно ответили на сообщения о санкциях против России из-за турбин
Кустурице предложили снять фильм о Крымской весне
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
Генштаб сообщил об окружении террористов в районе Пальмиры
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06Сегодня

Одноногий бандит

Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
20:5213 июля

Беременная австралийка устроила фитнес-тренировку в больнице перед родами

18:0022 июля

Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу

18:3013 июля

Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб

Из жизни00:0414 июля

Наши руки не для скуки

Что крутили вместо спиннера в разные времена
09:11Сегодня

Занимавший должность мэра города на Аляске кот умер в возрасте 20 лет

10:0222 июля

На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»

15:4913 июля

Выставка-пристройство «Всем по собаке» пройдет в Москве при звездной поддержке

Из жизни00:0221 июля

Кто с мечом к нам придет

С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
14:4722 июля

Прыжок горбатого кита сняли на видео

10:2121 июля

Драка вооруженных мачете и мусорным баком мужчин в Нью-Йорке попала на видео

21:0012 июля

Трехметровый аллигатор напал на ныряльщика на поле для гольфа

Россия
Дмитрий ДемушкинРусских людей притесняют
Почему в России всерьез взялись за несистемных националистов
Московским водителям начали выдавать номера серии 799
Заключенный оппозиционер Мохнаткин объявил голодовку
Путина попросят отреагировать на снос советских памятников в Польше
Депутаты Госдумы снова собрались в Сирию с европейскими коллегами
Балкон упал вместе с пенсионером в Энгельсе
Повесть о настоящем дрессировщике
Даже потеряв ноги, он не смог оставить манеж и своих больших кошек
Все материалы
Мир
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
В ФРГ туманно ответили на сообщения о санкциях против России из-за турбин
В результате взрыва в пакистанском Лахоре погибли 16 человек
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Все материалы
Бывший СССР
Елена Лукаш«Цирк Порошенко продолжит гастроли»
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш — о вилах для киевского режима
Видный украинский ученый умер на границе при попытке въехать в Польшу
Волонтер рассказал об избиении идейных украинских патриотов в Нацгвардии
В Ашхабаде демонтировали позолоченный памятник Сапармурату Ниязову
Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке
Корабли НАТО вошли в порт Одессы
Порошенко прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили
Все материалы
Финансы
Турбины раздора
Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму
ПФР создала комиссию для проверки возможной утечки данных о 17 тысячах россиян
Глава группы DCH сообщил Нацбанку Украины о намерении купить «дочку» ВЭБа
«Открытие» и Сбербанк стали лучшими цифровыми банками в Восточной Европе
Курс доллара превысил 60 рублей
Greenpeace отверг получение денег от России на борьбу со сланцевой нефтью
Все материалы
Бизнес
Перемена слагаемых
Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Суд признал законным изъятие служебной переписки бывшего руководства «Башнефти»
Ученые создали защиту молока с помощью технологии блокчейн
«Победа» начала применять жесткие меры по борьбе с курением на борту
ФАС перенесла рассмотрение дела против Microsoft на 15 августа
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Пришли к успеху
Суд вынес приговор убийцам подмосковных инспекторов ДПС
Непоследний МАКС
В Жуковском заканчивается тринадцатый Международный авиакосмический салон
Российская авиация совершила 2010 вылетов по целям в Сирии за два месяца
Генштаб сообщил об окружении террористов в районе Пальмиры
Вошедшие в Балтику атомоходы российского ВМФ сняли на видео
В Воронеже пьяный пенсионер зарезал отца на глазах у ребенка
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Клубенек рукоделия
Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Microsoft похоронит Paint
Раскрыта главная опасность употребления мороженого летом
В Ростове удалили 37-килограммовую раковую опухоль
Определена роль тектоники в наличии жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Андрей РублевЗамах на рубль
Сможет ли 19-летний россиянин Рублев стать новым Кафельниковым или Сафиным
Романцев назвал причину неудачного старта «Спартака» в чемпионате России
Лучший игрок Германии решил дистанцироваться от футбола
Португальская «Брага» заинтересовалась российским футболистом
Гендиректор московского «Динамо» предсказал задержки зарплат футболистам
Российские бадминтонисты выиграли три золота на турнире «RussianOpen 2017»
Американец выиграл первый в России этап чемпионата мира по авиагонкам
Все материалы
Культура
Под сенью скатертей в цвету
«Обнаженная женщина честна, одетая — фальшива»
4 неполиткорректные книги о соблазнении, любви и измене
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто» с Капальди в главной роли
Элис Купер нашел в кладовке забытую работу Уорхола ценой в миллионы долларов
Михалков назвал перенос «Нуреева» безжалостным и предложил всем повзрослеть
Минкульт предложил ввести авторский сбор на умные часы
Все материалы
Интернет и СМИ
Богиня из машины
Как простой американец создал идеальную феминистку с манией величия
Журналистка агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле
Психоделическая дичь
Что выкладывают на YouTube сатанисты, психопаты и любители домашних видео
Умерла бывшая ведущая «Доброго утра» Елена Миронова
Эксперты заявили о несоответствии «закона Яровой» регламенту ЕС
Правозащитница Алексеева назвала монтажом кадр с целованием рук Путина
Николас Кейдж приехал в Казахстан, перебрал с кумысом и стал мемом
Все материалы
Ценности
Дешево и сердито
Бюджетные спорткары люксовых марок и «заряженные» версии обычных малолитражек
Двойной кураж
Что можно натворить за рулем 440-сильного Porsche Macan
Экстравагантную обувь Alberto Guardiani покажут на выставке дизайна
Совет директоров Vertu опроверг слухи о ликвидации компании
Van Cleef & Arpels создал новый «золотой жемчуг»
BMW отпразднует 40-летие 7-й серии спецверсией
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
Все материалы
Путешествия
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Дас ист бар
Идеальный бархопинг-маршрут для поездки в Берлин
Сенаторам предложат отклонить закон об отмене бесплатного багажа в авиации
Туристов предупредили об опасном коктейле на испанском курорте
Матвиенко решила провести отпуск в Крыму
Пассажиры United Airlines обезвредили дебоширку на борту самолета
В Таиланде задержали воровавших у авиапассажиров вещи и деньги грузчиков
Все материалы
Из жизни
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Наручники для принцессы
За какие преступления красивые девушки оказываются за решеткой
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Конкурс двойников Хемингуэя во Флориде выиграл техасец
Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу
Занимавший должность мэра города на Аляске кот умер в возрасте 20 лет
На берег Сены в Париже положили «мертвого кашалота»
Все материалы
Лучше «Соляриса» или нет?
Первый тест нового седана Kia Rio
Броневики смерти
Как выглядят бронированные машины, построенные террористами
Дерзкие версии скучных машин
От Sandero до пикапа: какие утилитарные модели получали спортивные версии
5 аварий грузовиков с необычным грузом
Цыплята, слизистые угри и два миллиона наличными
Infiniti прекратила выпуск кроссовера, который раньше назывался FX
Subaru WRX STI стал самым быстрым седаном Нюрбургринга
Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы