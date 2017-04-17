Любовное письмо Хемингуэя к Марлен Дитрих выставлено на аукцион

Письмо американского писателя Эрнеста Хемингуэя с признанием в любви к немецкой актрисе и певице Марлен Дитрих выставлено на торги. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Daily Mail.

Лот оценивается в 30 тысяч долларов.

Хемингуэй отправил его 12 августа 1952 года и подписал «С любовью, мистер Папа».

«Я всегда люблю тебя и восхищаюсь тобой, и испытываю к тебе самые разные смешанные чувства», — говорится в послании.

Писатель добавляет, что Дитрих прекрасна. «А я урод», — пишет Хемингуэй.

Аукцион галереи Swann состоится 4 мая в Нью-Йорке.

Хемингуэй и Дитрих познакомились в 1934 году, но никогда не состояли в отношениях. По выражению писателя, они стали «жертвами несинхронизированной страсти»: когда один из них был свободен, у другого был роман с кем-то еще.

У Марлен Дитрих были романы с немецким писателем Эрихом Марией Ремарком и французским актером Жаном Габеном. Хемингуэй четыре раза был женат. В 1961 году литератор покончил с собой.