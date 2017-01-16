Эротическую рукопись Алексея Ремизова выставили на торги

Московский аукционный дом «Литфонд» выставил на торги издание «Не весть что. Сказка о царе Додоне» писателя Алексея Ремизова. Об этом сообщается на сайте организации.

«На аукцион представляется уникальная рукопись Алексея Ремизова эротического содержания, которая никогда не издавалась в данной редакции», — заявили представители аукционного дома.

В издание входят три заставки «эротического толка» художника Леона Бакста, а также фотоснимок первой полосы рукописи Ремизова «Что есть табак» с иллюстрацией Константина Сомова.

Лот оценивается в 2,2 миллиона рублей.

Алексей Ремизов — русский писатель первой половины XX века. Среди основных его произведений — «Лимонарь, сиречь: Луг духовный», «Бесовское действо», «Трагедия о Иуде, принце Искариотском» и «Слово о погибели Русской земли». В 1921 году Ремизов уехал из России в Германию на лечение, но так и не вернулся на родину. Он был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции в 1957-м.