Из жизни
 

Разносчицу пиццы из Австралии назвали двойником Тейлор Свифт

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Жительницу штата Квинсленд (Австралия), которая работает разносчицей пиццы в компании Domino’s Pizza, сравнили с американской певицей Тейлор Свифт. О сходстве девушек, в частности, пишет Daily Mail.

Сама 18-летняя Тиган Джарратт (Teegan Jarratt) сначала не замечала внешнего сходства со звездой. Австралийку, которая страдала от анорексии, регулярно останавливают прохожие и папарацци, путающие ее с певицей. Из-за этого девушка стала редко появляться на людях, так как внимание окружающих заставляло ее нервничать.

Теперь Джарратт смирилась с реакцией людей, вылечилась от анорексии и получает удовольствие от пребывания в обществе. Австралийка планирует начать карьеру модели и называет Свифт своим примером для подражания. «Она не позволяет себя сломить и оказывается сильнее своих ненавистников», — сказала Джарратт про знаменитость.

Тейлор Свифт — 27-летняя американская кантри-поп-певица, за свою карьеру продавшая более 40 миллионов альбомов и получившая 10 наград «Грэмми».

Ранее в июне стало известно, что Реза Парастеш, двойник форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, разыграл испанского вратаря «Порту» Икера Касильяса.

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reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
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