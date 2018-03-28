Тайна укусившей Бейонсе за лицо актрисы поставила фанатов в тупик

Пользователи сети принялись гадать, какая актриса укусила певицу Бейонсе на одной из вечеринок. Об этом в среду, 28 марта, сообщает The Guardian.

Об инциденте, произошедшем на вечеринке в декабре 2017 года, в одном из интервью рассказала комик Тиффани Хаддиш. По ее словам, одна из актрис, присутствовавших на приеме, подобралась к исполнительнице и укусила ее за лицо.

Хаддиш позже поговорила о происшествии с самой Бейонсе, предложив ей отомстить обидчице. «Тиффани, нет. Не делай этого. Эта сучка под наркотиками. Она даже не пьяна, она накачалась наркотиками. Она не всегда такая. Просто расслабься», — цитирует Хаддиш слова Бейонсе.

Портал The Cut составил список гостей той вечеринки и предположил, что укусить Бейонсе могли актрисы Сэна Латан или Сара Фостер. Обе они опровергли эти домыслы.

Среди других предположений, сделанных пользователями сети — актриса Дженнифер Лоуренс, сестра Бейонсе певица Соланж Ноулз, актриса Гвинет Пэлтроу и рэперша Ники Минаж.

Представитель Бейонсе отказался комментировать ситуацию, заявив, что ничего не знает о произошедшем.

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