Бейонсе обматерили за сиськотряску перед фанатами

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Бейонсе

Феминистка и писательница Жермен Грир раскритиковала певицу Бейонсе за то, что она постоянно выступает на сцене полуобнаженной и «вывешивает свои сиськи наружу». Ее слова передает The Independent.

«Я уверена, что она превосходная исполнительница, у нее красивый, как колокольчик, голос, — но почему она всегда, ***** [разрази меня гром], голая и с вывешенными наружу сиськами? Почему?» — возмутилась Грир.

Литератор подчеркнула, что не призывает девушек одеваться скромнее. «Но почему демонстрация сексуальности является частью работы? Этот вопрос можно задать и девушке-бармену, которая не получит чаевых, пока не явится на работу с вырезом на груди», — отметила Грир.

В апреле Бейонсе упала на сцене во время своего второго выступления на фестивале Coachella, после чего принялась барахтаться.

Жермен Грир — 79-летняя австралийская писательница. В 1970-м она выпустила книгу «Женщина-евнух», ставшую одной из наиболее значимых книг в феминистском движении. На волне популярности пресса прозвала Грир одной из наиболее значительных феминисток XX века.

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