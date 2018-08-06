Бейонсе рассказала о страшных родах

Американская певица Бейонсе дала интервью журналу Vogue, в котором рассказала об угрозе ее жизни во время беременности близнецами.

По ее словам, она весила почти 100 килограммов, когда родила двойню — Руми и Сэра. «Меня раздуло от токсикоза, и к тому времени я уже месяц была привязана к кровати. Мое здоровье и здоровье моих детей было в опасности, так что мне сделали экстренное кесарево сечение», — заявила исполнительница.

Она добавила, что после этого ее дети несколько недель провели в реанимации для новорожденных. Бейонсе рассказала, что после кесарева сечения почувствовала, что ее тело изменилось. Для того, чтобы прийти в форму после этого, она ненадолго стала веганом. Она рассказала, что ей пришлось принять свое более полное тело, и что у нее до сих пор остался небольшой «материнский животик».

R’n’B исполнительница Бейонсе появится на обложке сентябрьского издания Vogue. Певица пригласила 23-летнего Тайлера Митчелла на роль своего фотографа, который станет первым в истории чернокожим, снявшим обложку этого издания.

Бейонсе родила двойню в июне 2017 года, это стало известно от отца певицы. Сама чета не подтверждала эту информацию.

О том, что у Бейонсе будет двойня, певица объявила в Instagram в феврале 2017-го, опубликовав фотографию, на которой виден ее округлившийся живот.

Бейонсе Ноулз-Картер и Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года.

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