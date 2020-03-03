Тумсо Абдурахманов связал покушение на себя с кровной местью соратника Кадырова

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, раскрыл подробности нападения на него. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Евроичкериец обратил внимание на то, что покушение было совершено в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который объявил ему кровную месть. Блогер считает, что связь этих двух событий неслучайна.

Кроме того, Абдурахманов рассказал, что прибывшие после нападения польские полицейские изначально обвинили его в покушении на убийство — блогер нанес нападавшему ответные удары молотком. Спустя трое суток обвинения с него сняли и признали потерпевшим.

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О нападении на Абдурахманова стало известно вечером 26 февраля. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

В марте 2019 года Даудов объявил Абдурахманову кровную месть — блогер публично назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова и добавил, что презирает память о нем. «Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность», — сказал Даудов на чеченском языке, перевод его слов приводила «Русская служба Би-би-си».

Словам Даудова дали несколько трактовок. Носители языка напомнили, что по традиции кровная месть объявлялась только в ответ на убийство. По словам властей, на родине блогеру опасаться нечего.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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