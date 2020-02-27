В Чечне назвали комедией покушение на критикующего Кадырова блогера

Покушение в Польше на блогера Тумсо Абдурахманова, известного критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, похоже на комедию. Так назвал произошедшее директор государственного информационного агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов. Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте два поста, посвященных нападению на блогера.

«Мы думали, что после "Генахь йолу суьйре" (чеченский фильм "Далекий вечер" — прим. "Ленты.ру") в чеченском кинематографе не появится ничего более гениального. Но потом [премьер-министр так называемого правительства Ичкерии в изгнании Ахмед] Закаев снялся в роли русского офицера (речь идет о польском фильме "Легионы", — "прим. Ленты.ру"), а сегодня и польский блогер решил продемонстрировать свой талант», — написал Ахмадов.

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Директор «Чечня сегодня» поиронизировал над тем, что Абдурахманов лишь проснулся от удара молотком по голове и нанес увечья киллеру-профессионалу. «Да такие, что побоялся показать нам его лицо», — подчеркнул Ахмадов. Во втором посте он отметил, что произошедшее «смахивает на трейлер к будущему фильму "Тумсонатор"». Ахмадов также указал на «неточности в трейлере». По его словам, Абдурахманов говорил, что нападавший вошел в квартиру, представившись полицейским, а его брат утверждал, что блогер в момент нападения спал. Руководитель информационного агентства предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

О нападении на чеченского блогера стало известно вечером 26 февраля. Отмечалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где живет Абдурахманов. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

В Кремле считают, что покушение на Абдурахманова не связано с критикой в адрес Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что делом должны заниматься польские правоохранительные органы.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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