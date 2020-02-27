Кремль прокомментировал покушение на критикующего Кадырова из Европы блогера

Покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего главу Чечни Рамзана Кадырова, не является важным событием для российской повестки. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в Европе, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента России считает, что связи между нападением на блогера и его критикой в адрес Кадырова нет. «Мы не склонны проводить такие параллели», — сказал Песков. При этом он отметил, что «можно выразить сожаление» в связи с инцидентом. Песков напомнил, что покушение произошло в Польше, и если есть соответствующее заявление от пострадавшего, расследованием займутся польские правоохранительные органы.

О нападении на Абдурахманова стало известно 26 февраля. Нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где живет блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали.

По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Кроме того, с пострадавшим связывались «власти Евросоюза и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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