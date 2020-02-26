На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили попытку покушения. Об этом сообщается на сайте правозащитной ассоциации VAYFOND.

Как стало известно, нападавший проник в дом Абдурахманова и попытался убить его молотком, пока тот спал. Однако блогер оказал сопротивление и задержал его. В настоящее время Абдурахманов госпитализирован.

1 февраля стало известно об убийстве чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, в номере одной из гостиниц во Франции. Позже Абдурахманов обнародовал запись телефонного разговора с помощницами предполагаемого убийцы. Собеседницы рассказали, что предполагаемый преступник представился онкобольным, которому нужна операция в Германии.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с Исламом Кадыровым. В настоящее время блогер находится в Варшаве под угрозой депортации в Россию. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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