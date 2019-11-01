Евроичкериец призвал племянника Кадырова извиниться за пытки людей

Блогер Тумсо Абдурахманов призвал троюродного племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Ислама Кадырова, подозреваемого в жестоком обращении с людьми, публично извиниться перед чеченским народом в эфире телевидения. Соответствующее видео он разместил на своем YouTube-канале 1 ноября.

«Почему Ислам Кадыров, который пытал этих женщин электрошокером, который оскорблял их и их матерей, не извиняется сегодня перед чеченским народом, перед этими женщинами, а вместо этого сидит на природе и пьет чай?» — отметил блогер.

Абдурахманов напомнил о ситуации с Адамом Ибаевым, которому пришлось по требованию Рамзана Кадырова публично извиниться перед людьми за видео с насмешкой по поводу пожара в ТРЦ «Гранд-парк». Блогер подчеркнул, что Ибаев никого не пытал и не запугивал. В связи с этим Абдурахманов обратился лично к главе Чечни, заявив, что его справедливость не распространяется на родственников.

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Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного телеканала за неподобающее поведение или критику в адрес властей. Последний подобный инцидент произошел в июле, когда чеченский подросток в программе телеканала «Грозный» со слезами на глазах принес извинения Рамзану Кадырову за то, что раскритиковал руководство республики.

25 октября Тумсо назвал приятными новости о проверках в отношении бывшего главы Грозного Ислама Кадырова, подозреваемого в жестоком обращении с людьми. Телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи пресс-службы экс-мэра. На кадрах он применяет электрошокер к задержанным якобы за мошенничество жителям города, угрожает им обвинениями в финансировании террористов.

Отрывки записи были показаны в сюжете телеканала. На них видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что такое поведение непозволительно даже с учетом того, что Ислам Кадыров сделал для благоустройства Грозного. Он добавил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о происходящем.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с Исламом Кадыровым. В настоящее время блогер находится в Варшаве под угрозой депортации в Россию. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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