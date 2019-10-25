Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.

По его словам, телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи пресс-службы экс-мэра. На кадрах он применяет электрошокер к задержанным якобы за мошенничество жителям города, угрожает им обвинениями в финансировании террористов.

Отрывки записи были показаны в сюжете телеканала. На них видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что такое поведение непозволительно даже с учетом того, что Ислам Кадыров сделал для благоустройства Грозного. Он добавил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о происходящем.

По информации издания «Кавказ.Реалии», Ислам Кадыров пытал электрошокером женщин. Его поведение пресс-секретарь главы Чечни объяснил полученными в автомобильной аварии травмами.

Ислам Кадыров занимал пост главы Грозного с 2012 по 2015 годы. Он стал самым молодым градоначальником в истории России в 25 лет. Позже в 2015 году Кадыров занял пост руководителя администрации главы и правительства Чечни, с которого перешел на должность вице-премьера регионального правительства по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями. С 2017 года он служит в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров недоволен действиями спикера парламента республики Магомеда Даудова на фоне сообщений о «зачистках» чиновников. Даудова отстранили от курирования двух районов республики.

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