Стало известно о недовольстве Кадырова работой Даудова

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на фоне сообщений о «зачистках» чиновников был освобожден от должности куратора Курчалоевского и Шалинского районов, которые входят в так называемый третий сектор республики. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источники в администрации главы республики Рамзана Кадырова.

Собеседники портала отметили, что руководитель региона после сообщений о кадровых «зачистках» чеченских чиновников раскритиковал работу Даудова на посту секторального руководителя. После Даудова отстранили от этой должности, новым куратором Курчалоевского и Шалинского районов стал гендиректор «Газпром межрегионгаз Грозный» Лом-Али Баймурадов.

О «зачистках» среди правящей элиты в Чечне сообщала в середине октября «Новая газета». По данным издания, были задержаны глава республиканского МЧС Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие высокопоставленные чиновники. В свою очередь Кадыров раскритиковал авторов новости и заявил, что «эти выдумки зашкаливают».

В августе Кадыров разделил Чечню на восемь секторов (зон), назначив в каждый куратора. Такое решение было принято для более эффективного социально-экономического развития территории. Сам глава республики курирует первый сектор (Грозный и Грозненский район). Во второй сектор входят Надтеречный и Наурский районы, их курирует командующий подразделением Росгвардии в Чечне Шарип Делимханов. Третий сектор (Шалинский и Курчалоевский районы) курируется Лом-Али Баймурадовым.

Другие зоны возглавляют министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, его заместитель Апти Алаудинов, депутат Госдумы Адам Делимханов, а также мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров.

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