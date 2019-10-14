Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

В Чечне заявили о масштабной «зачистке» правящей в республике элиты. Как пишет «Новая газета», среди задержанных якобы числятся глава МЧС по республике Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие высокопоставленные чиновники.

По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева. Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике. Уточняется, что на встрече также присутствовали такие влиятельные на тот момент силовики, как Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев — они были задержаны и подвергнуты пыткам в прошлом году. Источники газеты утверждают, что последний «не смог выдержать пыток».

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Темирбаев «максимально неполиткорректно» высказывался о Кадырове и его семье в телефонных разговорах, которые якобы прослушивались, пишет «Новая газета». Впоследствии на должность мэра Аргуна был назначен 28-летний родственник Кадырова. Издание утверждает, что его карьера началась после того, как в подвалы СОБРа «Терек» был помещен один из самых близких Кадырову чеченских силовиков, начальник отдела по борьбе с наркотиками республиканского МВД Хасан Асуханов. Его продержали там несколько месяцев, после чего выпустили, назначив на его должность Хас-Магомеда Кадырова. Все имущество у семьи Асуханова при этом якобы отобрали.

Также в Чечне, по сообщениям в соцсетях, на которые опирается «Новая газета», был задержан Апти Алаудинов, первый заместитель министра МВД по республике, якобы давший шуточный подзатыльник портрету Кадырова, когда гостил у Темирбаева. По версии издания Baza, у Алаудинова возник конфликт с Кадыровым после устроенной им вечеринки, на которой также присутствовали бывший начальник ГИБДД Чечни Шамхан Денилханов и глава местного МЧС Руслан Яхьяев. По информации источника, именно на ней Алаудинов в состоянии алкогольного опьянения дал подзатыльник портрету Кадырова и вместе с другими участниками вечеринки шутил о главе республики. О вечеринке рассказал Темирбаев на допросе, указывает Baza.

Ранее Алаудинов вместе с главой города Урус-Мартан Валидом Абдурешидовым поклялись Кадырову в верности. В появившихся в сети видеообращениях они заявили, что не предавали Кадырова. Они также опровергли свою причастность к заговору, информация о котором появилась в Telegram-канале «СКФО Telegraph». Анонимные источники сообщали, что в Чечне говорили о попытке отравления главы республики, в которой якобы были задействованы Темирбаев, Алаудинов и Абдурешидов.

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