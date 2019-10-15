В Чечне назвали фейком сообщения о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал фейком информацию о масштабной «зачистке» ближайшего окружения президента республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Ura.ru.

«Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — сказал Умаров.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов отказался комментировать эту информацию.

14 октября «Новая газета» сообщила, что в Чечне началась масштабная «зачистка» правящей элиты. Среди задержанных якобы оказались глава республиканского МЧС Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие высокопоставленные чиновники.

По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева. Темирбаев «максимально неполиткорректно» высказывался о Кадырове и его семье в телефонных разговорах, которые якобы прослушивались. Также сообщается о задержании первого заместителя министра МВД по республике Апти Алаудинова, который якобы дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова, когда гостил у Темирбаева.

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