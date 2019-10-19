Чеченцы из расследования о зачистке окружения Кадырова выступили на ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил показать по республиканскому телевидению людей, которые упоминались в расследовании о зачистке его ближайшего окружения. 40-минутный сюжет об этом появился на YouTube-канале телекомпании ЧГТРК «Грозный».

В сюжете говорится, что помощнику Кадырова, директору телекомпании, поручили показать людей из статьи, «чтобы они рассказали правду». Затем начинается серия интервью. Так, начальник полиции Чечни Апти Алаудинов рассказал, что находится в отпуске и занят «выполнением поручения» главы республики и добавил, что «увольняют» и «расстреливают» его каждый год.

Глава управления МЧС по Чечне Руслан Яхъяев также рассказал об отпуске, а бывший начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов сказал, что уволился два года назад и сейчас работает в службе обеспечения мировых судей. Другие чиновники, которые упоминались в прессе, также оказались на «заслуженном отдыхе» или в Москве, куда отправились по делам. Информацию о задержаниях и заговоре вокруг Кадырова они опровергли.

Сам Кадыров ранее назвал расследование «тысячепроцентной ложью» журналистов, которые, по его мнению, целенаправленно работают на создание отрицательного имиджа Чечни и ее руководства.

14 октября «Новая газета» сообщила, что в Чечне начали задерживать представителей правящей элиты. Среди них якобы оказались глава республиканского МЧС Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие высокопоставленные чиновники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!