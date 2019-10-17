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Кадыров прокомментировал сообщения о «зачистке» своего ближайшего окружения

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал авторов новости о масштабной «зачистке» своего ближайшего окружения. Его слова передает «Интерфакс».

Выступая на совещании в Грозном, Кадыров заявил, что «эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это тысячепроцентная ложь». По его мнению республики, «определенные силы и обслуживающие их СМИ» целенаправленно работают на создание отрицательного имиджа Чечни и ее руководства.

14 октября «Новая газета» сообщила, что в Чечне начали задерживать представителей правящей элиты. Среди них якобы оказались глава республиканского МЧС Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и другие высокопоставленные чиновники.

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