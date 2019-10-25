Евроичкериец отреагиаровал на скандал с племянником Кадырова

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов назвал приятными новости о проверках в отношении троюродного племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Ислама Кадырова, подозреваемого в жестоком обращении с людьми. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Кавказ.Реалии».

«Удовлетворен я буду тогда, когда Ислам Кадыров понесет заслуженое наказание за содеянное, а пока это так, просто приятные новости», — отметил Тумсо.

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О проверках в отношении бывшего главы Грозного Ислама Кадырова сообщалось ранее 25 октября. Телерадиокомпания «Грозный» передала в полицию видеозаписи пресс-службы экс-мэра. На кадрах он применяет электрошокер к задержанным якобы за мошенничество жителям города, угрожает им обвинениями в финансировании террористов.

Отрывки записи были показаны в сюжете телеканала. На них видно, как бывший чиновник заламывает руки неплательщикам за коммунальные услуги. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что такое поведение непозволительно даже с учетом того, что Ислам Кадыров сделал для благоустройства Грозного. Он добавил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о происходящем.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с Исламом Кадыровым. Причиной ссоры стал отказ блогера уступить дорогу кортежу родственника главы республики. После этого он неоднократно просил убежища в Грузии и Польше, но ему отказывали с формулировкой «представляет угрозу для безопасности страны». В настоящее время блогер находится в Варшаве под угрозой депортации в Россию.

Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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