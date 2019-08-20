Кадыров проигнорировал вызов евроичкерийца на дискуссию

Глава Чечни Рамзан Кадыров проигнорировал приглашение уехавшего из России блогера Тумсо Абдурахманова на дискуссию об истории ислама. На это обратило внимание издание «Кавказский узел».

Не получив ответа на вызов, евроичкериец выложил новое обращение к своему потенциальному оппоненту. На этот раз объектом критики стали слова Кадырова в интервью дагестанскому политологу Руслану Курбанову. В нем глава республики заявил, что превосходно знает историю жизни пророка Мухаммада, и привел несколько фактов из его биографии. Высказывания Кадырова Абдурахманов назвал пафосными и призвал его хотя бы один раз почитать историю пророка.

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16 августа блогер вызвал главу Чечни на словесную дуэль. «[Председатель парламента Чечни Магомед] Даудов, [министр республики по национальной политике Джамбулат] Умаров уже попытались это сделать, но ни у кого не получилось. Все [их доводы] разбивались о те факты, которые я им приводил, о те противоречия, на которые я указывал... Попробуй теперь ты», — обратился Абдурахманов к Кадырову в ролике, опубликованном в YouTube.

За неделю до этого блогер возмутился заявлением Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Абдурахманов процитировал слова чеченского лидера о том, что имам Шамиль привел чеченский народ к трагедии и дал клятву верности России в обмен на титул дворянина. «Но твой отец сделал почти то же самое», — отметил евроичкериец, обратившись к Кадырову.

7 августа Кадыров в интервью агентству «Чечня сегодня» сказал, что правление имама Шамиля в XIX веке на Кавказе привело к сокращению численности чеченского народа вдвое, обвинил его в бедах своих соотечественников и упрекнул в том, что после гибели чеченцев он сдался властям Российской империи ради собственной выгоды. Его слова поддержал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его мнению, высказывание главы республики основано на исторических фактах.

Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834 по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Имам Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

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