В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на критика Рамзана Кадырова

Суд в Швеции признал виновными двух россиян в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Подсудимого Руслана Мамаева приговорили к десяти годам тюрьмы, его сообщницу Эльмиру Шапиаеву — к восьми годам. Следствие установило, что причиной нападения на блогера стала критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его отца и бывшего президента республики Ахмата Кадырова. «Все следы следствия указывают на Грозный», — заявил прокурор Пер Линдквист во время судебного заседания.
Также было установлено, что преступники готовились к покушению и проводили встречи в Москве и Грозном. За убийство блогера злоумышленникам обещали заплатить 60 тысяч евро (5,4 миллиона рублей).
Осужденных обязали выплатить Абдурахманову 140 тысяч шведских крон (около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания их депортируют без права на возвращение.
Ранее Мамаев в ходе судебного заседания объяснил свои действия «приказом из Грозного». Обвиняемый заявил, что не хотел выполнять этот приказ и планировал провалить задание. Он признал вину в нападении и запросил политическое убежище в Швеции. Адвокат Мамаева Густав Андерссон заявил в суде, что его подзащитный не мог ослушаться людей, которые отправили его из Грозного в Швецию.
О нападении на Абдурахманова стало известно в феврале 2020-го. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы.
В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».
Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.