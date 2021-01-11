В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на критика Рамзана Кадырова

Суд в Швеции признал виновными двух россиян в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Подсудимого Руслана Мамаева приговорили к десяти годам тюрьмы, его сообщницу Эльмиру Шапиаеву — к восьми годам. Следствие установило, что причиной нападения на блогера стала критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, а также его отца и бывшего президента республики Ахмата Кадырова. «Все следы следствия указывают на Грозный», — заявил прокурор Пер Линдквист во время судебного заседания.

Также было установлено, что преступники готовились к покушению и проводили встречи в Москве и Грозном. За убийство блогера злоумышленникам обещали заплатить 60 тысяч евро (5,4 миллиона рублей).

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Осужденных обязали выплатить Абдурахманову 140 тысяч шведских крон (около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания их депортируют без права на возвращение.

Ранее Мамаев в ходе судебного заседания объяснил свои действия «приказом из Грозного». Обвиняемый заявил, что не хотел выполнять этот приказ и планировал провалить задание. Он признал вину в нападении и запросил политическое убежище в Швеции. Адвокат Мамаева Густав Андерссон заявил в суде, что его подзащитный не мог ослушаться людей, которые отправили его из Грозного в Швецию.

О нападении на Абдурахманова стало известно в феврале 2020-го. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы.

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.