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Напавший на чеченского блогера в Швеции заявил о «приказе из Грозного»

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Фото: Тумсо Абдурахманов

Гражданин России Руслам Мамаев, обвиняемый в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции, в ходе заседания суда объяснил свои действия «приказом из Грозного». Об этом пишет газета Dagens Nyheter.

По словам 30-летнего Мамаева, он не хотел выполнять этот приказ и планировал провалить задание. Обвиняемый признал вину в нападении и запросил политическое убежище в Швеции. Адвокат Мамаева Густав Андерссон заявил в суде, что его подзащитный не мог ослушаться людей, которые отправили его из Грозного в Швецию.

Вторая подсудимая, обвиняемая в пособничестве, полностью отрицает свою вину. Следствие считает, что 30-летняя гражданка России намеренно познакомилась с Абдурахмановым, чтобы посетить его дом и помочь организовать нападение.

Прокурор Пер Линдквист подчеркнул, что все следы расследования ведут в Грозный, а обвиняемые связаны с властями Чечни. По словам адвоката блогера Йенса Шелунда, за голову Абдурахманова была объявлена награда.

О нападении на блогера стало известно в феврале. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает Абдурахманов. Он попытался убить спящего блогера молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы.

В Чечне заявили, что нападение на Абдурахманова похоже на комедию, и указали на неточности в «постановке». Руководитель агентства «Чечня сегодня» Чингиз Ахмадов предположил, что будет еще несколько частей «этого фильма».

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

С начала 2020 года в Европе произошло несколько нападений на критиков чеченских властей. В январе во Франции был убит чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Его тело со следами насильственной смерти нашли в гостинице. В июле в Австрии выстрелом в голову убили блогера Мамихана (Анзора) Умарова. В сентябре в Финляндии задержали подозреваемого в покушении на убийство чеченского блогера Мусы Ломаева. По словам пострадавшего, заказчики предлагали за его убийство 500 тысяч долларов.

Представители чеченской диаспоры и источники, знакомые с деталями нападений, считают, что в происшествиях замешаны власти Чечни. В Грозном все обвинения отвергают — по мнению главы республики Рамзана Кадырова, в убийствах виновны иностранные спецслужбы, работающие против России.

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