В Европе попытались убить еще одного критика Рамзана Кадырова

В Финляндии задержали подозреваемого в покушении на убийство чеченского блогера Мусу Ломаева, известного критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщает «Кавказ.Реалии», это четвертое с начала года ЧП с участием чеченских блогеров в Европе.

Ломаев рассказал, что в настоящий момент ведется расследование, на время которого его взяли под охрану и временно ограничили его активность в видеоблоге. По словам Ломаева, заказчики предлагали за его убийство 500 тысяч долларов.

Ломаев ведет YouTube-канал, на котором часто выступает с критикой в адрес властей Чечни. По информации издания, в 2004 году, когда блогер находился в Грозном, его похитили и пытали милиционеры. Ломаева обвиняли в терактах против сотрудников правоохранительных органов.

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В январе во Франции был убит Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Его тело со следами насильственной смерти нашли в гостинице. Источники, знакомые с расследованием, предполагали, что убийца может быть связан с главой Чечни, однако подтверждения этой версии не последовало.

В феврале стало известно о нападении в Польше на блогера Тумсо Абдурахманова, также известного критикой Кадырова. Отмечалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где живет Абдурахманов. Он попытался убить спящего блогера молотком, после нападения пострадавшего госпитализировали. В Чечне заявили, что покушение на блогера похоже на комедию.

В июле в Австрии выстрелом в голову убили блогера Мамихана (Анзора) Умарова. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Кадыров же обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом. Позже ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.