Стали известны детали покушения на блогера Тумсо Абдурахманова

Брат чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, пережившего покушение в Европе, рассказал детали ситуации с родственником до нападения. Об этом пишет «Кавказский узел».

По словам Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова, брату поступали угрозы перед покушением в квартире, где тот проживал. Он добавил, что «власти Евросоюза сами связывались с Тумсо Абдурахмановым и предупреждали об угрозе жизни после убийства Имрана Алиева».

Брат Абдурахманова отметил, что предупреждения об опасности поступали и ему. «Меня также предупреждали полицейские, что есть угроза его жизн и чтобы он был осторожен. Я не знаю, жил ли Тумсо в подъезде с консьержем или без, но, думаю, он [нападавший] зашел в подъезд, представившись полицейским, а уже там вскрыл дверь квартиры», — сообщил Мохмад.

По его словам, местонахождение блогера скрывалось ото всех, в том числе от родственников. Травму, полученную Тумсо, он охарактеризовал как незначительную.

О нападении на Тумсо Абдурахманова стало известно вечером 26 февраля. Нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где живет Абдурахманов. Там он попытался убить спящего блогера ударом молотка по голове. Пострадавшего госпитализировали.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России. Его и других уехавших из страны сторонников Ичкерии прозвали евроичкерийцами.

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