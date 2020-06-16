Появилось видео обыска квартиры напавшего на гаишников в Москве стрелка

Появилось видео с моментом начала обысков в квартире Ратмира Галаева, напавшего на сотрудников ДПС в Москве. Кадры опубликовал РЕН ТВ.
На полуминутном ролике видны сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах, стоящие около входной двери. Также камера выхватывает лица троих мужчин.
Ранее сообщалось, что полицейских на Ленинском проспекте расстрелял 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Следствие намерено проверить его на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также Галаева проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).
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