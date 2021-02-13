Россиянин погиб из-за обрушившейся под снегом кровли ангара

Россиянин погиб на месте обрушения кровли ангара в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Частичное обрушение кровли случилось в ангаре, который располагается в городе Людиново. Тело мужчины стало первым, которое извлекли из-под завалов.

По информации МЧС, под завалами может находится еще один человек. Сейчас на месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники. Предварительной причиной обрушения называют большое скопление снега.

Ранее в Новокузнецке крыши двух многоэтажных домов, один из которых считается ветхим, провалились под тяжестью снега. В результате никто из жильцов не пострадал.