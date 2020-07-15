Обувной склад загорелся в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном загорелся обувной склад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Пожар произошел в микрорайоне Хлебниково, склад загорелся по всей площади в 6,5 тысячи квадратных метров, у здания обрушилась кровля, пожару был присвоен второй ранг.

В 00:10 была объявлена локализация пожара. По предварительным данным, никто не пострадал. В МЧС также сообщили, что в 1:56 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в Самаре загорелся склад лакокрасочных материалов. Обрушение кровли произошло на площади около 400 квадратных метров. Образовавшийся в результате пожара дым заволок все небо. По предварительным данным, пострадавших нет.

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