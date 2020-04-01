Российские спасатели нашли нелегальный склад боеприпасов при тушении пожара

В Новочеркасске спасатели нашли нелегальный склад боеприпасов при тушении пожара. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, недалеко от жилого дома загорелся камыш, на вызов приехали пожарные. В ходе тушения камыша спасатели обнаружили склад боеприпасов: восемь запалов, восемь РГД-5 и патроны. В настоящее время проводится проверка.

18 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных мастерских по модернизации оружия, там изъято 190 стволов и семь килограммов взрывчатки. В результате спецоперации пресечена преступная деятельность жителей 16 регионов, которые занимались переделкой гражданского оружия в боевое и занимались изготовлением боеприпасов.

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