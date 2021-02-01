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Крыши многоэтажек в российском городе провалились из-за снега

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Фото: admnkz.info

В Новокузнецке (Кемеровская область) крыши двух многоэтажных домов, один из которых считается ветхим, провалились под тяжестью снега. В результате никто из жильцов не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Из-за неубранного снега пострадали два здания. Первое — пятиэтажка на улице Ленина, где обрушилась часть шиферной крыши площадью 10-15 квадратных метров. Это привело к прорыву системы отопления, в результате чего затопило две квартиры. Эвакуация жильцов не потребовалась, сообщили в администрации.

В другом доме, трехэтажной постройке 1948 года, произошло смещение стропильной системы шиферной крыши на деревянной обрешетке. Людей пришлось эвакуировать. Мэрия уже пообещала россиянам компенсации, а жителям трехэтажного дома — новое жилье.

На данный момент крышу пятиэтажки на Ленина очистили от снега, а также восстановили систему отопления и возобновили ведущиеся с лета 2020 года работы по капремонту крыши. Их полностью завершат весной текущего года.

Часть жильцов трехэтажного дома на Пушкина поселилась у родственников, другие — в пункте временного размещения на базе местного центра соцобслуживания населения. Пока жилищный вопрос не решат, всем пострадавшим предоставят помещения маневренного фонда.

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